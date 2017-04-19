"Лесик, вы клоун": в Харькове охранники Кернеса вынесли из зала горсовета соратника Медведчука (фото, видео)

Этот момент не транслировался по телевидению, однако присутствующие в сессионном зале зафиксировали нескольких мужчин, которые вынесли Лесика, передает Depo.Харьков.

В начале сессии Лесик вышел на трибуну и начал требовать включить ему микрофон. Мэр Кернес отказался давать ему слово. "Вы не являетесь депутатом. Лесик, вы клоун, настоящий клоун. Вы мало того, что клоун, вы еще себя назвали Дедом Морозом. Поэтому я прошу вас, уважаемый клоун по имени Дед Мороз, идите туда, откуда вы пришли", - сказал он.

Читайте такжеВ ГПУ раскрыли детали схемы по хищению сотен гектаров земли Харькова, в ней фигурируют Кернес и Добкин

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что в горсовет по заявлению Лесика выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Продолжается проверка.

Лесика силой вывели из зала в #Харьков. pic.twitter.com/0euOUfkmI6 — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) April 19, 2017

Напомним, решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Лесика было принято 17 мая 2016 года на сессии Харьковского городского совета. В тот же день Лесик подал иск в суд, однако суд не удовлетворил требование о восстановлении депутатского мандата.

Лесик, который является членом организации "Украинский выбор" кума Путина Виктора Медведчука, во время депутатства в Харьковском горсовете отличился целенаправленной антиукраинской риторикой. Экс-депутат, в частности, во время празднования 9 мая спровоцировал конфликт на Мемориале Славы в Харькове, вытащив на глазах у проукраинского сообщества георгиевскую ленту.