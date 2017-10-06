Одиозного экс-советника Авакова отправили в профсоюз МВД осваивать должность председателя

Экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Киваизбран главой Всеукраинского профсоюза работников МВД Украины.

"Сегодня я был избран председателем Всеукраинского профессионального союза работников МВД Украины. Это назначение стало для меня большой честью и одновременно большой ответственностью перед тысячами людей и их семьями", - написал он в своем Facebook.

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Как подчеркнул Кива, сегодня правоохранители нуждаются "в защите своих социальных гарантий, интересов и прав, физической и моральной реабилитации".

"И обеспечение этих прав в полном объеме и является моей первоочередной задачей", - добавил он.

Ранее бывший "главный борец с наркопреступностью", президент Федерации домино Илья Кива объявил о своем назначении председателем Социалистической партии Украины. Однако в СПУ обвинили его во лжи и в попытке присвоить партию.