"Подцепил социализм": Соцсети взорвались шутками над заявлением Кивы об избрании главой Соцпартии

В Соцсетях шутками отреагировали на заявление советника главы МВД Ильи Кивы о якобы избрании его председателем Социалистической партии.

О своем решении возглавить "одну из наиболее известных украинских партий" Кива объявил в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook вчера, 8 июля.

На сайте политсилы, тем временем, главой и лидером СПУ до сих пор указывается Петр Устенко.

Также, о том, что председателем партии с октября 2013 года является Устенко, указывается на сайте Министерства юстиции Украины.

Также, одно из изданий опубликовало видео, на котором показано, как именно принималось решение о якобы утверждении Кивы главой Соцпартии.

Тем временем, пользователи соцсетей заявление Кивы встретили с юмором - начали рисовать на него шуточные агитки рядом с Карлом Макрсом и Фридрихом Энгельсом и вспомнили одиозную украинскую "прогрессивную социалистку" - Наталью Витренко.