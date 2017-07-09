"Подцепил социализм": Соцсети взорвались шутками над заявлением Кивы об избрании главой Соцпартии
Пользователи соцсетей взорвались шутками после заявления Ильи Кивы о его избрании главой Социалистической партии Украины.
В Соцсетях шутками отреагировали на заявление советника главы МВД Ильи Кивы о якобы избрании его председателем Социалистической партии.
О своем решении возглавить "одну из наиболее известных украинских партий" Кива объявил в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook вчера, 8 июля.
На сайте политсилы, тем временем, главой и лидером СПУ до сих пор указывается Петр Устенко.
Также, о том, что председателем партии с октября 2013 года является Устенко, указывается на сайте Министерства юстиции Украины.
Также, одно из изданий опубликовало видео, на котором показано, как именно принималось решение о якобы утверждении Кивы главой Соцпартии.
Тем временем, пользователи соцсетей заявление Кивы встретили с юмором - начали рисовать на него шуточные агитки рядом с Карлом Макрсом и Фридрихом Энгельсом и вспомнили одиозную украинскую "прогрессивную социалистку" - Наталью Витренко.