Левченко и Семенченко "тестировали" дымовую шашку в туалете Рады (видео)

Журналисты сняли, как народные депутаты Семен Семенченко и Юрий Левченко сдерживают охрану и спасателей в дверях туалета Верховной Рады. На видео видно, как в помещении мужского санузла горит неизвестный предмет, создавая большое количество дыма, передает "Правда"

"Не надо. Не надо. Пусть он догорит. Одну минуту", - Семенченко обращался к охраннику Рады.

"Мы хотим проверить, чтобы все было нормально", - дополнил его нардеп Левченко.

На вопрос журналистов, что случилось и почему в туалете огонь и дым, Левченко ответил: "Идут испытания, как сохранить украинскую Конституцию. Все нормально".

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После этого оба нардепа направились в сессионный зал, избегая комментариев. И дорогой нардеп Левченко обратился с просьбой к своему коллеге: "Приноси еще".

На вопрос журналистов, что именно надо принести и что горело, Семенченко ответил: "Я в туалете ничего не вижу. Я в туалете вообще не занимаюсь наблюдениями".

Как сообщал УНИАН, в сессионном зале ВР после голосования за президентский законопроект об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) с трибуны бросили дымовую шашку, после чего появился дым и едкий запах.

Внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что это он бросил дымовую шашку в зал ВР.