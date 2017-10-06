Русскоязычное население Украины страдает только там, где есть российские войска – Волкер

Русскоязычное население Украины страдает только там, где находятся российские войска.

Об этом в интервью российскому изданию Gazeta.ru сказал спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

«Цель Минских соглашений, которые поддерживают и Россия, и США, и на условия которых согласилась Украина, — это восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины на востоке страны. И один из вопросов, который Россия постоянно поднимает в ходе дискуссий, — это необходимость обеспечить безопасность русскоязычного населения в зоне конфликта. С этим мы тоже согласны», - сказал Волкер.

«Проблема в том, что единственное место в Украине, где русскоязычное население подвергается опасности, — это там, где находятся российские войска», - подчеркнул он.

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Также Волкер подчеркнул, что основная идея международной миротворческой миссии заключается в том, чтобы обеспечить безопасность в зоне конфликта и, таким образом, гарантировать, что русскоязычное население будет чувствовать себя защищенным.

«Кроме того, миссия миротворцев ООН станет основой для выполнения Минских соглашений. Так что мне кажется, что у позиций России, Украины, Франции и Германии («нормандская четверка») много общего», - добавил он.

Волкер также добавил, что сейчас вопрос в том, как «мы можем перейти от российского предложения по миротворцам, которое было объявлено в Нью-Йорке, к более широкому подходу, чтобы мы могли избежать углубления противоречий внутри Украины и действительно создать условия и для обеспечения безопасности в зоне конфликта, и для реализации Минских договоренностей».