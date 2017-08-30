Русскоязычное население Украины страдает только на территориях под контролем сил РФ - Волкер
Обеспечить безопасность этих людей было бы легче без присутствия там российских сил.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что русскоязычное население Украины страдает на территориях, которые контролируют российские силы. Об этом Волкер заявил в интервью Deutsche Welle.
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"Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, - это область под контролем российских сил. Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех", - подчеркнул Волкер.
Как писал УНИАН, ранее Курт Волкер также заявил, что не видит разницы между оккупацией Крыма и российским вторжением на Донбасс.