Русскоязычное население Украины страдает только на территориях под контролем сил РФ - Волкер

11:07, 30 августа 2017
Война
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Обеспечить безопасность этих людей было бы легче без присутствия там российских сил.

Волкер рассказал, где больше всего страдает русскоязычное население / фото facebook.com/ato.news

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что русскоязычное население Украины страдает на территориях, которые контролируют российские силы. Об этом Волкер заявил в интервью Deutsche Welle.

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"Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, - это область под контролем российских сил. Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех", - подчеркнул Волкер.

Как писал УНИАН, ранее Курт Волкер также заявил, что не видит разницы между оккупацией Крыма и российским вторжением на Донбасс.

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Теги: #война на Донбассе#защита русскоязычных#Волкер и Сурков#русскоязычное население