Дымовая шашка в Раде: Левченко может получить представление на снятие неприкосновенности (фото)
Левченко, похоже, может получить представление на снятие неприкосновенности.
В Верховную Раду из-за брошенной нардепом Левченко дымовой шашки приехала полиция. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Игорь Луценко.
"Приехала полиция, документируют "преступление". Юрий Левченко, похоже, может получить представление на снятие неприкосновенности", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, в сессионном зале ВР после голосования за президентский законопроект об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) с трибуны бросили дымовую шашку, после чего появился дым и едкий запах.
Внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что это он бросил дымовую шашку в зал ВР.