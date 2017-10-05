Нардепы назвали недопустимым скрытое узаконивание Минских соглашений

Президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривает скрытую легитимизацию Минских договоренностей. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил председатель политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

«Мы считаем недопустимым, когда Минские соглашения, вопреки воле парламента, не выносят на ратификацию, а сразу прописывают в качестве украинской правовой нормы в рамках действующего законодательства», – отметил он.

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Нардеп подчеркнул, что Минские договоренности противоречат международным договорам и Конституции Украины и свидетельствуют о намерениях высшего руководства страны узурпировать власть.

В частности, взятые от имени Украины обязательства предоставить особый статус временно оккупированным территориям относятся к вопросам конституционного строя, право на изменение которого принадлежит только народу.

Кроме того, в президентском законопроекте не предусмотрены положения, которые запрещали бы торговлю с террористами любыми способами. Также в документе не упоминается Автономная Республика Крым, что практически узаконивает оккупацию полу острова Россией. Фактически Украина отказывается от Крыма и берет на себя выполнение социально-экономических обязательств только в отношении граждан оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, без учета жителей АРК.

В то же время Тарас Батенко отметил, что законопроект нивелирует статус украинского парламента, поскольку отнимает у него право определять границы оккупированных территорий, передавая эту функцию Министерству обороны.

Со своей стороны, народный депутат из УКРОПа Виталий Куприй акцентировал внимание на том, что узаконивание Минских договоренностей – это путь к капитуляции Украины.

По словам нардепа, документ предусматривает легализацию боевиков и предоставление особых гарантий подписантам Минских соглашений, в частности террористам Александру Захарченко и Игорю Плотницкому.

«Партия УКРОП требует, чтобы эти пункты были изъяты из соответствующего законопроекта», – подчеркнул Виталий Куприй.

Также он отметил, что необходимо на законодательном уровне запретить торговлю с оккупантами и прекратить «подпитывать» террористов.