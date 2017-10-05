Комитет Рады не поддержал альтернативный президентскому законопроект по Донбассу

11:40, 05 октября 2017
Политика
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За поддержку данного проекта закона проголосовали лишь 7 депутатов.

Комитет Рады не поддержал альтернативный президентскому законопроект относительно Донбасса / Министерство обороны Украины

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал законопроект (№7163-1) об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями, поданный депутатами от «Самопомочи» как альтернативный президентскому проекту закона №7163.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку данного проекта закона проголосовали всего 7 депутатов.

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Как сообщал УНИАН, 4 октября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Также в ВР зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1). Его авторами являются народные депутаты от фракции «Самопомич» и вице-спикер Оксана Сыроид.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Сегодня Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороны поддержал президентский законопроект № 7163, но поручил подготовить поправки.

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