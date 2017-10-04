В Раде появился еще один проект о реинтеграции Донбасса - альтернативный президентскому

В Верховной Раде Украины зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1).

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Его авторами являются вице-спикер ВР Оксана Сыроид и ряд депутатов от фракции "Самопомич".

Главный Комитет - по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).