В Раде появился еще один проект о реинтеграции Донбасса - альтернативный президентскому
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1).
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Его авторами являются вице-спикер ВР Оксана Сыроид и ряд депутатов от фракции "Самопомич".
Главный Комитет - по вопросам национальной безопасности и обороны.
Как сообщал УНИАН, 4 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).