Порошенко внес в Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом
14:51, 04 октября 2017Политика
435 0
В Верховной Раде появился первый из двух ожидаемых президентских законопроектов по Донбассу.
Главный комитет по законопроекту — по вопросам национальной безопасности и обороны / фото УНИАН
В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас текст законопроекта на сайте парламента еще не обнародован, а есть только информация о его регистрации.
Читайте такжеПорошенко зарегистрирует в Раде 2 законопроекта по Донбассу – нардеп
Главный комитет по этому законопроекту - по вопросам национальной безопасности и обороны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Закон о реинтеграции Донбасса