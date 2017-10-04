Порошенко внес в Раду законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом

В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас текст законопроекта на сайте парламента еще не обнародован, а есть только информация о его регистрации.

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Главный комитет по этому законопроекту - по вопросам национальной безопасности и обороны.