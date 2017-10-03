Заседание ВР прервали из-за запаха дыма в сессионном зале

В заседании Верховной Рады объявлен 15-минутный перерыв из-за запаха дыма в сессионном зале.

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Как передает корреспондент УНИАН, проводившая заседание заместитель председателя парламента Оксана Сыроид объявила перерыв продолжительностью 15 минут, поскольку в сессионном зале чувствовался запах дыма и якобы горелой резины.

Сырид отметила, что целесообразно было бы вызвать пожарных. В то время депутаты рассматривали законопроект о пенсионной реформе.

Напомним, ранее народные депутаты решили работать без перерыва и до завершения рассмотрения пенсионной реформы.