Заседание ВР прервали из-за запаха дыма в сессионном зале

14:49, 03 октября 2017
Политика
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В заседании Верховной Рады объявлен перерыв из-за запаха дыма в сессионном зале.

В заседании Рады объявлен перерыв / фото УНИАН

В заседании Верховной Рады объявлен 15-минутный перерыв из-за запаха дыма в сессионном зале.

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Как передает корреспондент УНИАН, проводившая заседание заместитель председателя парламента Оксана Сыроид объявила перерыв продолжительностью 15 минут, поскольку в сессионном зале чувствовался запах дыма и якобы горелой резины.

Сырид отметила, что целесообразно было бы вызвать пожарных. В то время депутаты рассматривали законопроект о пенсионной реформе.

Напомним, ранее народные депутаты решили работать без перерыва и до завершения рассмотрения пенсионной реформы.

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Теги: #заседание Верховной Рады#запах дыма в Раде