У Трояна при обыске не нашли якобы полученные им 2 миллиона гривень взятки - Аваков
По словам Авакова, Троян продолжает исполнять служебные обязанности.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что во время обыска у его заместителя Вадима Трояна не было найдено якобы полученных им 2 миллионов гривен взятки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВД заявил на пресс-конференции.
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"Действительно, у Трояна был проведен обыск. В рамках этого обыска, предмет обыска - т.е. якобы деньги, которые ему якобы передали, меченые - найдены не были, после чего те обвинения, которые в отношении него были произведены, рассыпались", - сказал Аваков.
Также он сообщил, что была задержана не только помощница Трояна, но еще два человека, "которые между собой обсуждали материалы одного из уголовных дел, к которому непосредственно господин Троян отношения не имел".
По словам Авакова, Троян продолжает исполнять служебные обязанности.
Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что Трояна якобы задержали на взятке в 2 млн грн, и по месту его проживания прошли обыски. В пресс-службе МВД заявили, что информация о том, что Трояна "поймали на взятке в 2 млн грн» не соответствует действительности.
Сам Троян также опроверг сообщения о своем задержании. «По факту, продолжаю отпуск и привожу себя в форму. Спасибо всем, кто не повелся на этот развод», - написал он в Facebook.
В Службе безопасности Украины заявили, что Троян не является подозреваемым лицом.