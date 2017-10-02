У Трояна при обыске не нашли якобы полученные им 2 миллиона гривень взятки - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что во время обыска у его заместителя Вадима Трояна не было найдено якобы полученных им 2 миллионов гривен взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВД заявил на пресс-конференции.

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"Действительно, у Трояна был проведен обыск. В рамках этого обыска, предмет обыска - т.е. якобы деньги, которые ему якобы передали, меченые - найдены не были, после чего те обвинения, которые в отношении него были произведены, рассыпались", - сказал Аваков.

Также он сообщил, что была задержана не только помощница Трояна, но еще два человека, "которые между собой обсуждали материалы одного из уголовных дел, к которому непосредственно господин Троян отношения не имел".

По словам Авакова, Троян продолжает исполнять служебные обязанности.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что Трояна якобы задержали на взятке в 2 млн грн, и по месту его проживания прошли обыски. В пресс-службе МВД заявили, что информация о том, что Трояна "поймали на взятке в 2 млн грн» не соответствует действительности.

Сам Троян также опроверг сообщения о своем задержании. «По факту, продолжаю отпуск и привожу себя в форму. Спасибо всем, кто не повелся на этот развод», - написал он в Facebook.

В Службе безопасности Украины заявили, что Троян не является подозреваемым лицом.