В МВД не комментируют информацию о задержании Трояна на взятке в 2 миллиона гривень

В Министерстве внутренних дел (МВД) не комментируют информацию некоторых СМИ о задержании заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна на взятке в размере 2 млн грн.

Читайте такжеГПУ сообщила о подозрении члену общественной организации и помощнику чиновника МВД: требовали 1,5 миллиона взятки Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"В настоящее время МВД ничего не известно, Вадим Троян находится в отпуске", - сказал Шевченко.

Нужно добавить, что УНИАН предпринимает попытки прояснить ситуацию у пресс-секретаря Генерального прокурора, советника по вопросам коммуникаций САП и пресс-секретаря НАБУ, однако выйти на связь с ними пока не удается.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трояна взяли на взятке в 2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ГПУ сообщила о подозрении члену общественной организации и помощнику чиновника МВД, которые требовали 1,5 млн грн взятки.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, в четверг, 27 июля, во время совершения преступления задержаны заместитель руководителя одной из общественных организаций и гражданин Украины, которые, действуя в сговоре совместно с помощником должностного лица МВД, требовали от представителя одного из предприятий указанную сумму.

Правоохранителями проведено 13 обысков с целью документирования противоправной деятельности подозреваемых.