В СБУ заявляют, что Троян не является подозреваемым лицом

В Службе безопасности Украины заявляют, что заместитель министра внутренних дел Вадим Троян не является подозреваемым лицом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

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«СБУ совместно с Генеральной прокуратурой провели спецоперацию по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве с руководителя субъекта предпринимательской деятельности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанным лицам на сегодняшний день избрана мера пресечения.

«В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о вероятном участии в этих противоправных действиях заместителя министра МВД Украины Вадима Трояна. Несмотря на статус лица, для установления истины было принято решение о проведении обыска в жилом помещении господина Трояна», - отметили в СБУ.

В пресс-центре подчеркнули, что «по результатам указанных следственных действий информация о вероятной причастности господина Трояна к такой противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась».

«Таким образом, Вадим Троян не является подозреваемым лицом», - заверили в СБУ.

Следствие по данному делу в отношении задержанных лиц продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что Трояна якобы задержали на взятке в 2 млн грн, и по месту его проживания прошли обыски.

В пресс-службе МВД заявили, что информация о том, что Трояна "поймали на взятке в 2 млн грн» не соответствует действительности.

Сам Троян также опроверг сообщения о его задержании. «По факту, продолжаю отпуск и привожу себя в форму. Спасибо всем, кто не повелся на этот развод», - написал он в Facebook.