В Германии ранее были опасения относительно начала войны между Украиной и Россией - СМИ

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Германии Мартин Шефер на последней пресс-конференции на своей должности сообщил, что в МИД опасались относительно начала войны между Россией и Украиной.

Читайте такжеМеркель вспомнила историю ГДР, говоря о КрымеШефер признал, что в МИД Германии были сильные опасения относительно конфликта между Россией и Украиной. «Было две-три ситуации в украинском кризисе, когда мы серьезно боялись, что между Россией и Украиной начнется война», - отметил он.

Как передает "Немецкая волна", Шефер сегодня в Берлине сообщил, что покидает свой пост после семи лет работы спикером во внешнеполитическом ведомстве Германии. Он работал с тремя министрами. Сейчас его назначили послом Германии в Южно-Африканской Республике.

Ранее в МИД Германии заверили, что парламентские выборы, состоявшиеся в стране 24 сентября, не станут причиной изменения внешней политики в отношении Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что миротворцы, которых ООН может отправить на Донбасс, должны иметь доступ ко всей территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам.