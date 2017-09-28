Порошенко и Меркель скоординировали позиции по миротворцам ООН на оккупированном Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии ООН на временно оккупированной части Донбасса. Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров стран.

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Собеседники обменялись мнениями относительно развития ситуации на Донбассе и состояния имплементации Минских договоренностей.

«В частности, были скоординированы подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемом участке российско-украинской границы», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН президент подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса включительно с границей. Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасностного и политического присутствия ООН на Донбассе.