Порошенко и Меркель скоординировали позиции по миротворцам ООН на оккупированном Донбассе
Стороны скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемого участка украинско-российской границы.
Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии ООН на временно оккупированной части Донбасса. Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров стран.
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Собеседники обменялись мнениями относительно развития ситуации на Донбассе и состояния имплементации Минских договоренностей.
«В частности, были скоординированы подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемом участке российско-украинской границы», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 20 сентября Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе.
Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН президент подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса включительно с границей. Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасностного и политического присутствия ООН на Донбассе.