В НАПК утвердили антикоррупционную стратегию на 2018 – 2020 годы

На заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции одобрен проект закона Украины «Об антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы».

Как говорится на странице НАПК в Facebook, проект был разработан во исполнение Антикоррупционной стратегии на 2015 - 2017 годы.

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«Он завершает процесс создания необходимой законодательной основы для выработки и реализации эффективной государственной антикоррупционной политики на основе имплементации международных стандартов, завершение формирования эффективной системы органов по борьбе с коррупцией, четкое разграничение полномочий между ними, усиление их независимости и беспристрастности, обеспечение привлечения широкого круга представителей гражданского общества к процессам борьбы с коррупцией на всех уровнях», - говорится в сообщении.