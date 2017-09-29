В НАПК утвердили антикоррупционную стратегию на 2018 – 2020 годы

17:41, 29 сентября 2017
Политика
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Стратегия завершает процесс создания необходимой законодательной основы для выработки и реализации эффективной государственной антикоррупционной политики.

НАЗК утвердило новую антикоррупционную стратегию / фото nazk.gov.ua

На заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции одобрен проект закона Украины «Об антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы».

Как говорится на странице НАПК в Facebook, проект был разработан во исполнение Антикоррупционной стратегии на 2015 - 2017 годы.

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«Он завершает процесс создания необходимой законодательной основы для выработки и реализации эффективной государственной антикоррупционной политики на основе имплементации международных стандартов, завершение формирования эффективной системы органов по борьбе с коррупцией, четкое разграничение полномочий между ними, усиление их независимости и беспристрастности, обеспечение привлечения широкого круга представителей гражданского общества к процессам борьбы с коррупцией на всех уровнях», - говорится в сообщении.

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Теги: #коррупция в Украине#Борьба с коррупцией в Украине