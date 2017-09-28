Эксперт назвал основные факторы, которые сдерживают движение Украины к Европе

Есть три объективных сдерживающих фактора движения Украины к европейской цели. Об этом говорит президент Центра экономического развития Александр Пасхавер в статье журнала "Новое время".

По его словам, первым фактором являются ценности большинства, воплощенные в стратегии выживания.

"Ценности выживания были необходимы нашему народу и выработались за столетия в чужих и, как правило, враждебных к украинцам государствах.

Да, эта стратегия помогала людям выжить, но она принципиально отличается от европейской стратегии развития, в которой важны свобода, активность, доверие", - отмечает эксперт.

Вторым фактором он называет "доморощенный украинский капитализм".

"Именно стратегия выживания помогла построить наш олигархический капитализм. В условиях хаоса начала 90-х воспитанный в стратегии выживания народ построил грандиозную, поражающую воображение теневую экономику, которая спасала и страну, и социум. Но теневая экономика при всех ее замечательных “спасательных” свойствах расшатывает привычку быть законопослушным", - утверждает Пасхавер.

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Он также подчеркивает, что олигархический капитализм — это не только десять самых богатых людей, а сотни тысяч.

"Многие из них ничего не выиграли, но те, кто преуспел, повсеместно выстроили свои маленькие монополии на уровне заводов, больниц или кладбищ. Главное — чтобы была монополия, с которой можно получать коррупционную ренту. Там, где есть монополия, нет развития. Монополия — препятствие развитию и источник бедности. Поэтому мы не растем и не богатеем", - добавляет аналитик.

Он говорит, что все нормы — как формальные, так и неформальные —

были искажены в пользу коррупционной системы.

"Выросла социальная ткань, в которой мы живем и в которую вплетены, по нашей ли воле или против нее, потому что иначе не можем защитить свои права. Эта социальная ткань высокоадаптивна и поэтому высокоустойчива Только медленное, неуклонное ее вытеснение может принести успех", - добавил Пасхавер.

Еще одним из факторов эсперт называет незрелость революционного класса, появившегося во время Евромайдана.

"Этот класс не создал привлекательной для населения идеологии, не сумел сформировать политические структуры, не выдвинул вождей и в процессе революции передал власть пусть самым либеральным, пусть самым дальновидным, но представителям старого политикума. А они при всех

своих, возможно, самых высоких желаниях действуют в рамках старых привычек, связей и технологий управления", - пишет от.

Пасхавер утверждает, что так у нас выросла “бутербродная” система управления реформами: в центре — власть, представители старого политикума, сверху — давление доноров, а снизу — миллионы новых людей с новыми взглядами, которые тоже давят на власть.

"Еще один важный фактор — повышение конфликтности. Можно сказать: чем сильнее давление реформ, тем выше и изощреннее конфликтность в обществе. Сейчас мы наблюдаем резкое повышение конфликтности, и для меня это показатель того, что реформы начинают действовать", - подытожил эксперт.

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