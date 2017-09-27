Отношения Украины и Венгрии могут значительно ухудшиться при неразрешении ситуации с законом об образовании - экс-посол

Бывший посол Украины в Венгрии, председатель общественной организации «Общество украинско-венгерской дружбы» Дмитрий Ткач заявляет, что отношения между Украиной и Венгрией могут еще больше ухудшиться в случае неразрешения ситуации с языковой статьей закона об образовании в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции сегодня в Киеве.

Читайте такжеЕС призвал Киев "как можно быстрее" запросить оценку Совета Европы по закону "Об образовании"Ткач сказал, что для Венгрии соблюдение прав ее национального меньшинства за рубежом является одним из главных вопросов национальных интересов страны.

"Мы создали проблему для себя на пустом месте. И эта проблема повлияет и на международный авторитет Украины, и на внутриполитическую ситуацию на Закарпатье", - сказал он.

Также Ткач отметил, что венгерская сторона уже обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в Совет Европы по поводу закона об образовании в Украине в части, касающейся языков национальных меньшинств. "Везде они будут доказывать, что Украина нарушила свои международные обязательства, нарушила свое внутреннее законодательство, и они будут стараться это доказать, и они будут стараться, чтобы Украина наконец от этого 7 пункта (ст. 7 закона «Об образовании» - УНИАН) отказалась", - сказал Ткач.

Также дипломат высказал мнение о возможных вариантах выхода из этой ситуации. Одним и таких вариантов он назвал обращение в Конституционный суд Украины, чтобы тот растолковал соответствие 7-й статьи образовательного закона о языке в образовании Конституции Украины. Ткач не исключает, что в случае обращения народных депутатов в КСУ, суд может принять решение, что 7-я статья закона об образовании является неконституционной.

"Конституционный суд должен это рассмотреть, так как этот пункт входит в противоречие с Конституцией, статья 43, которая гарантирует национальному меньшинству обучение на своем языке, полное обучение", - заявил Ткач.

Вместе с тем, еще одним вариантом он назвал обращение в Совет Европы относительно оценки 7-й статьи образовательного закона. "Как можно скорее надо обратиться в Совет Европы, чтобы Совет Европы дал соответствующую оценку и соответствующее заключение по этой ситуации", - сказал Ткач.

По его убеждению, после получения соответствующих заключений и оценок КСУ и Совета Европы языковой вопрос венгерского нацменьшинства возможно решить положительно.

"А если этого не произойдет, то наши отношения будут очень и очень плохими... Все что угодно можно ожидать. Значит, можно ожидать отзыва посла. Демарши могут быть такие, какие даже наша дипломатия сегодня не может представить", - заявил Ткач.

Кроме того, экс-посол заявил, что Украине нужно думать над тем, как сохранить хорошие отношения со своими соседями. "Потому что Венгрия всегда нас поддерживала и в ЕС, поддерживала наши стремления стать членом НАТО. И она предоставляет и сегодня большую помощь. Она лечит наших раненых, которые в АТО получили ранения, и выделила 50 млн евро на строительство дороги вокруг Берегово и т.д.", - сказал Ткач.

Он отметил, что отношения с соседними странами для Украины чрезвычайно важны.

В то же время дипломат решил взглянуть на ситуацию с другой стороны и напомнил о договоре об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой, и в частности о 17-й статье этого документа, в котором говорится, что должны быть созданы все необходимые условия для обеспечения языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств. В связи с этим, по его убеждению, "венгров 7-я статья не касается".

Ткач пояснил: "Есть закон Украины о международных договорах, который был принят Верховной Радой в 2004 году. Здесь сказано, если международным договором Украины, который вступил в силу в установленном порядке, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в соответствующем акте законодательства Украины, то применяется правило международного договора". "Это говорит о том, что международный договор имеет верховенство перед внутренним законом Украины", - отметил Ткач.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября.

Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В частности, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиятро заявил, что эта страна будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточного партнерства». «Венгрия будет блокировать все шаги в пределах Евросоюза, которые будут представлять прогресс в процессе европейской интеграции Украины в духе программы «Восточного партнерства», - заявил он.

В свою очередь, Министерство образования и науки заверило, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.