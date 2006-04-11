Ехануров пустит в коалицию четвертого игрока

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ не исключает формирования парламентской коалиции из четырех политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидерами партий и блоков, победивших на парламентских выборах.

Отвечая на вопрос журналистов, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: «Я ничего не исключаю». По его словам, «мы начали переговорный процесс с тремя, но как представитель Президента я веду переговоры со всеми политическими силами». «Я им искренне благодарен за понимание и конструктивную работу», - добавил Ю.ЕХАНУРОВ.