В МОН анонсировали переговоры с Венгрией по закону об образовании

Глава Минобразования Лилия Гриневич рассказала, когда она встречается для переговоров с представителями Венгрии по поводу закона «Об образовании», пишет «112.ua».

По ее словам, переговоры запланированы на 19 октября.

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"Мы встречаемся в среду с министром образования Румынии, у меня запланировано на 19 октября встреча с министром, который отвечает за образование в Венгрии. Я надеюсь, что во время этих встреч у нас будет не только политическмй разговор, но и профессиональный разговор, педагогический, образовательный разговор", - сказала она.

Как сообщал УНИАН ранее, правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Порошенко закона "Об образовании".

"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - подчеркнул глава МИД.