Певица Rihanna пришла в платье украинского дизайнера на презентацию собственной косметики (фото)

12:04, 25 сентября 2017
Политика
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Певица появилась в платье на презентации косметики в Мадриде.

Певица выбрала платье с двумя бантами из коллекции весна/лето 2018 / фото instagram.com/badgalriri

Известная американская певица Rihanna надела платье украинского дизайнера Marianna Senchina, пишет «Новое время».

vogue.ua

Отмечается, что платье певица выбрала для презентации собственной косметической линии Fenty Beauty by Rihanna в Мадриде.

vogue.ua

Так, исполнительница выбрала розово-белое платье с двумя бантами из коллекции весна/лето 2018.

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