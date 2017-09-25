Певица Rihanna пришла в платье украинского дизайнера на презентацию собственной косметики (фото)

Певица появилась в платье на презентации косметики в Мадриде.

Известная американская певица Rihanna надела платье украинского дизайнера Marianna Senchina, пишет «Новое время». Отмечается, что платье певица выбрала для презентации собственной косметической линии Fenty Beauty by Rihanna в Мадриде. Так, исполнительница выбрала розово-белое платье с двумя бантами из коллекции весна/лето 2018.

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