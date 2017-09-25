Певица Rihanna пришла в платье украинского дизайнера на презентацию собственной косметики (фото)
12:04, 25 сентября 2017Политика
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Певица появилась в платье на презентации косметики в Мадриде.
Певица выбрала платье с двумя бантами из коллекции весна/лето 2018 / фото instagram.com/badgalriri
Известная американская певица Rihanna надела платье украинского дизайнера Marianna Senchina, пишет «Новое время».
vogue.ua
Отмечается, что платье певица выбрала для презентации собственной косметической линии Fenty Beauty by Rihanna в Мадриде.
vogue.ua
Так, исполнительница выбрала розово-белое платье с двумя бантами из коллекции весна/лето 2018.
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