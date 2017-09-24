СМИ узнали о состоянии и "темном прошлом" нового военного прокурора сил АТО (видео)

Новоназначенный руководитель Военной прокуратуры сил АТО Олег Цыцак владеет домом площадью 480 кв. м, двумя автомобилями, квадроциклом и байком Harley-Davidson. Еще тремя транспортными средствами он пользуется по доверенности, сообщает проект "Декларации".

Согласно декларации за 2016 год, Олег Цыцак владел спортивным автомобилем BMW M5 2009 г. в., Peugeot 307 2005 г. в., квадроциклом Kawasaki 360 и брендовым мотоциклом Harley-Davidson Night Rod Special. Также прокурор указал право пользования еще одним квадроциклом Yamaha Grizzly, кроссовером Nissan Qashqai и прицепом для транспортировки мототехники Excalibur S2-1500.

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Из недвижимого имущества Олег Цыцак задекларировал дом площадью 480 кв. м в селе Сторожница возле Ужгорода и ¼ квартиры в Мукачево на 90 “квадратов”. Жена прокурора Людмила Цыцак в 2016 году арендовала 50-метровую квартиру в Польше.

Кроме этого, из ценного имущества военный прокурор владеет двумя дорогими часами и гладкоствольным ружьем Merkel DF 65T. 120 тысяч гривен Олег Васильевич хранит наличными.

На государственную службу Олег Цыцак пришел сразу же после окончания университета в 1997 году. С 1997 по 2001 год он работал помощником председателя Закарпатского областного суда, в 2001-2011 годах - сам вершил правосудие в городских судах Мукачево и Ужгорода. Как ранее выяснила закарпатская правозащитница Лариса Ступак, службу в Вооруженных Силах Украины Олег Цыцак никогда не проходил, а воинское звание “майор юстиции” ему было присвоено в 2015 году в процессе переаттестации. Также в 2014 году он прославился тем, что был задержан ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака.