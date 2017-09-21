Луценко в Краматорске представил военного прокурора сил АТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака.

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Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, в мероприятии участвовали заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, руководство Национальной полиции и Службы безопасности в Донецкой области, а также представители командования сил АТО.

Во время представления Луценко охарактеризовал новоназначенного прокурора как действенного и активного руководителя и выразил уверенность в его способности правильно организовать работу.

Среди основных задач Луценко назвал ускорение реализации закона «Об амнистии в 2016 году» и завершение его выполнения до конца октября.

Генпрокурор поручил Цицаку проконтролировать социальные выплаты военнослужащим, «проверить соблюдение социальных стандартов, гарантированных законом, для ветеранов, участников боевых действий».

«Необходимо обращать внимание на отношение к населению, мы должны его отвоевывать не меньше, чем территорию», - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор заявил, что недавно по инициативе Матиоса была введена более четкая система фиксирования обстрелов, разрушений, ранения гражданских.

«Хочу поблагодарить за эту работу, каждый обстрел зафиксирован, обоснован, учтен, каждый раненый, каждое разрушение и тому подобное. Это очень важно», - отметил Луценко.

Справка УНИАН. Цицак родился в 1975 году. В 1997 году окончил Ужгородский государственный университет по специальности «правоведение».

Работал в Государственной налоговой инспекции; помощником председателя Закарпатского областного суда, судьей Мукачевского городского суда, судьей Ужгородского городского суда; в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Был и.о. прокурора военной прокуратуры Донецкого гарнизона и военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.