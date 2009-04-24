ВО «Свобода» требует запретить красные флаги в День Победы

Черниговская областная организация ВО "Свобода" обратилась к прокурору Черниговской области с требованием дать оценку действиям Прилукского районного совета, который принял решение поднять красные флаги Советского Союза во время празднования Дня победы в Прилуках и Прилукском районе на зданиях официальных учреждений. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе организации.

"Решение Прилукского районного совета является нарушением ст.20 Конституции Украины, в соответствии с которой государственными символами Украины является Государственный Флаг Украины, Государственный Герб Украины и Государственный Гимн Украины", - говорится в сообщении ВО "Свобода". Такое решение депутатов райсовета представители ВО "Свобода" расценивают как "провокационное и сталинистское".

Кроме того, ВО "Свобода" обвиняет БЮТ в политике двойных стандартов, поскольку в Западной Украине политическая сила осуждает преступления коммунизма и выступает за признание ОУН-УПА, а на Востоке поддерживает решения, выгодные коммунистам. ВО "Свобода" отмечает, что украинцы во Второй Мировой войне боролись против захватчиков не за коммунистическую идеологию, а за родную землю.

В свою очередь, как объяснил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Прилукского районного совета Николай СИНЕНКО, в решении совета речь идет об установлении на админзданиях копий флага, который был вывешен в Берлине, на здании Рейхстага, 9 мая 1945 года.

"Это дань уважения всем, кто воевал, кто работал в тылу, независимо от национальности", - сказал он.

Н.СИНЕНКО уточнил, что решение райсовета "Об использовании символики времен Великой Отечественной войны в день государственного праздника – День Победы" был инициирован представителями Коммунистической партии Украины и поддержан 15 апреля на сессии депутатами фракций БЮТ, "Нашей Украины", Партии регионов, СПУ. По мнению заместителя председателя райсовета, ВО "Свобода" слишком политизирует этот вопрос, а что касается законности решения, то Н.СИНЕНКО подчеркнул, что решения районного совета всегда имеют юридическое заключение.

В то же время, в Черниговской городской организации КПУ сообщили УНИАН, что фракция коммунистов в горсовете Чернигова также подготовила проект решения о поднятии красных флагов в День Победы на админзданиях областного центра. Вероятно, что данный проект будет рассматриваться во время сессионного заседания облсовета 29 апреля.

"Кто бы что ни говорил, но именно под красным флагом достигалась Победа, а не под каким-то другим", - объяснил представитель КПУ.