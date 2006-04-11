Суд разрешил Витренко пересчитать голоса

10 апреля Артемовский суд Луганска удовлетворил жалобу избирательного штаба Блока Наталии Витренко “Народная оппозиция” о пересчете голосов на 20 избирательных участках в избирательном округе №102.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Н.Витренко.

В то же время окружная избирательная комиссия 102-го округа подала апелляционную жалобу на решение Артемовского суда, и 12 апреля Луганский апелляционный суд планирует рассмотреть эту жалобу, сообщили УНИАН в канцелярии Апелляционного суда.

Уполномоченный представитель “Народной оппозиции” Любовь КОРСАКОВА, которая представляла интересы Блока в суде, сказала корреспонденту УНИАН, что штаб обжаловал результаты по 21 участку этого округа и мотивировал свою жалобу тем, что есть расхождения в результатах первичных протоколов и уточненных. Суд удовлетворил жалобу частично и обязал окружную комиссию пересчитать голоса на 15 участках, уточнила Л.КОРСАКОВА.