Тимошенко не пошла на заседание СНБО

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не принимает участия в сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

В частности, после завершения презентации полного собрания произведений Николая Гоголя, которая проходила при участии Ю.ТИМОШЕНКО, премьер, отвечая на вопрос УНИАН, планирует ли она принимать участие в заседании СНБО, сказала: «Заседание СНБО проходит в закрытом режиме и у нас сегодня заседание (правительства – УНИАН)».

По информации агентства УНИАН, правительство на заседании СНБО представляет первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.