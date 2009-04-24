Суд признал незаконным увольнение Пискуна с должности генпрокурора

Окружной апелляционный административный суд Киева сегодня, 24 апреля, признал незаконным Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 24 мая 2007 г. № 469/2007 “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357”. Указом от 26 апреля 2007 года Святослав ПИСКУН был восстановлен в должности генерального прокурора Украины.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь народного депутата Украины от Партии регионов С.ПИСКУНА Дмитрий ПОНАМАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2007 г., Президент восстановил С.ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины на выполнение решения Шевченковского районного суда Киева.

В то же время, 24 мая 2007 года В.ЮЩЕНКО подписал Указ № 469/2007 “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357”.

Как говорится в обнародованном Официальным интернет-представительством главы государства документе, “с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности и в соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об особенностях освобождения от должностей лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности» признать утратившим действие Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357 «Вопрос С.Пискуна».

С.ПИСКУН обжаловал этот указ.