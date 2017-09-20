Порошенко и Макрон договорились о дальнейшей работе по "нормандскому формату" и миротворцам ООН
Во время встречи стороны также выразили удовлетворение состоянием реализации договоренностей, достигнутых по результатам визита Порошенко во Францию 26 июня 2017 года.
Президент Украины Петр Порошенко и президент Французской Республики Эммануэль Макрон скоординировали позиции относительно дальнейшей работы в рамках «Нормандского формата» и подходы по реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на Донбассе.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, встреча лидеров Украины и Франции состоялась в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Отдельное внимание было уделено ситуации на Донбассе и состоянию реализации Минских договоренностей.
Во время встречи стороны также выразили удовлетворение состоянием реализации договоренностей, достигнутых по результатам визита Порошенко во Францию 26 июня 2017 года.