Порошенко обратился к Совбезу ООН о развертывании миротворцев на Донбассе (видео)

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил запрос Украины в Совет безопасности ООН относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом Порошенко сообщил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества сегодня в Нью-Йорке.

«С целью восстановления мира в моей стране весной 2015 года я официально просил председателя Совета безопасности начать соответствующие процедуры развертывания миротворческой операции ООН в Украине», - напомнил Порошенко.

«С тех пор она приобретает дополнительную актуальность. Ситуация в регионе Донбасса не улучшается. Несмотря на неоднократные инициативы о прекращении огня, люди продолжают страдать», - добавил глава государства.

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Он отметил, что миссия по мониторингу прав человека в Украине зафиксировала 161 жертву среди гражданских (26 погибших и 135 раненых), связанных с конфликтом на Донбассе, в период с середины мая по август 2017 года.

«Просто подумайте об этих цифрах. И это происходит в XXI веке в самом сердце Европы. Права людей на жизнь, свободу, свободу слова, свободу совести продолжают нарушаться ежедневно. Их (людей на оккупированном Донбассе - УНИАН) могут убить только потому, что они ходят в «неправильную» церковь, говорят на «неправильном» языке или если они просто не согласны», - добавил президент.

«В связи с этим я хотел бы еще раз подтвердить мой запрос в Совет безопасности ООН развернуть миротворцев на Донбассе. Мы должны идти дальше на этом пути, чем раньше - тем лучше», - заявил президент.