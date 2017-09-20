Порошенко назвал условие эффективного миротворческого процесса на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что для эффективного миротворческого процесса с Донбасса должны быть выведены все иностранные войска, наемники, их оружие и оборудование.

Об этом Порошенко сообщил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества сегодня в Нью-Йорке.

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«Украина готова к конструктивному участию (в вопросе развертывания миротворческой миссии на Донбассе - УНИАН). В то же время я должен еще раз подтвердить, что путь к эффективному миротворческому процессу - и, в конце концов, к урегулированию – это безусловный вывод из Украины всех иностранных военнослужащих, наемников, их оружия и оборудования», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко подтвердил запрос Украины в Совет безопасности ООН по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе. Об этом он сообщил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества сегодня в Нью-Йорке.

«С целью восстановления мира в моей стране весной 2015 года я официально просил президента Совета безопасности начать соответствующие процедуры развертывания миротворческой операции ООН в Украине», - напомнил Порошенко.

«С тех пор она приобретает дополнительную актуальность. Ситуация в регионе Донбасса не улучшается. Несмотря на неоднократные инициативы о прекращении огня, люди продолжают страдать», - добавил глава государства.