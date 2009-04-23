Ющенко: проблема коррупции состоит из двух частей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО видит решение проблемы коррупции в проведении политической реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналиста, В.ЮЩЕНКО сказал, что проблема коррупции состоит из двух частей. Во-первых, это проблема законодательства.

Президент напомнил, что внес в Верховную Раду четыре законопроекта, направленные на преодоление коррупции в Украине. По его словам, лишь два из них были приняты в первом чтении. При этом В.ЮЩЕНКО сомневается, что нынешний состав парламента примет эти и два других законопроекта в целом.

Также, по словам Президента, ранее он предложил два проекта законов, которые касаются реформирования судебной системы, но он также не верит, что ВР их примет.

Глава государства заметил, что «модель коррупции выстроена в наивысших эшелонах власти в Украине». По его словам, этой проблеме способствует также и статус неприкосновенности депутатов.

Второй проблемой на пути преодоления коррупции В.ЮЩЕНКО называет сопротивление проведению политической реформы. По его убеждению, необходимо принять новую редакцию Конституции, в которой «четко расписать, как политическую силу отделить от формирования органов судопроизводства».

Президент убежден, что, в соответствии с конституционными изменениями, нижняя палата парламента должна заниматься разработкой законодательных актов, принятием бюджета и формированием правительства.

Вместе с тем, по его мнению, вопросами судебной системы, прокуратуры должна заниматься палата парламента, которая не формируется по партийному принципу.

По словам Президента, в этом заключается технология борьбы с коррупцией в Украине.