Нацполиция не собирается усиливать меры безопасности во время сегодняшнего суда над Саакашвили

Сегодня Национальная полиция не будет усиливать меры безопасности вокруг судебного процесса над экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, который состоится в Мостиском районном суде Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время пресс-конференции в Хмельницком.

«У полиции Львовской области достаточно сил, чтобы обеспечить общественную безопасность. Я дополнительного туда никого не направлял», - заверил он.

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По данным пресс-службы «Движения новых сил», судебное заседание состоится в 16:15. Мостиский райсуд рассмотрит дело об админнарушении в отношении Саакашвили, которого обвиняют в незаконном пересечении государственной границы.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения - незаконном пересечении границы. Соответствующее административное дело 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.

Также полиция открыла уголовное производство по признакам совершения группового нарушения общественного порядка (ст. 293 Уголовного кодекса Украины), незаконной переправки лиц через госграницу (ч.2 ст. 332 УК), сопротивления правоохранителю (ч.2 ст.342 УК). Трем лицам сообщено о подозрении, в частности Сакварелидзе.

16 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.