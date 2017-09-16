Луценко: Саакашвили не арестуют и не экстрадируют из-за "прорыва" через границу

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили не будет арестован и экстрадирован в связи с инцидентом на пункте пропуска «Шегини» 10 сентября.

Читайте также"Прорыв" Саакашвили: суд во Львове отказался избрать Сакварелидзе меру пресеченияКак передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

«Я не считаю Саакашвили своим врагом, я не считаю его преступником, я только рекомендую ему не превращать спор с административным решением государства в попытку дестабилизировать собственно все это государство... наши амбиции должны быть ниже травы, а флаг должен быть выше всех нас», - сказал Луценко.

«Я, как генеральный прокурор, заявляю - Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет удостоверение на постоянное проживание или иной документ, который он подал», - добавил он.

Луценко отметил, что «те, кто переправлял его (Саакашвили - УНИАН) через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы». «Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы, и должны сидеть 7 лет. Чтобы все политики запомнили - можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат, защищающих украинскую границу», - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

5 сентября замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения – незаконное пересечение границы. Соответствующее админдело 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.

Также полиция открыла уголовное производство по признакам совершения группового нарушения общественного порядка (ст. 293 Уголовного кодекса Украины), незаконной переправки лиц через госграницу (ч.2 ст. 332 УК), сопротивления правоохранителю (ч.2 ст.342 УК). Трем лицам сообщено о подозрении, в том числе Сакварелидзе.