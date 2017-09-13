В США урегулирование конфликта на Донбассе назвали болезненной темой в отношениях с Россией
В Госдепартаменте подчеркнули необходимость урегулирования конфликта в Украине.
В Государственном департаменте США вновь высказались за урегулирование конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины.
Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт.
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«Я знаю, что мы должны урегулировать этот конфликт», - сказала Науэрт, отвечая на вопрос о необходимости урегулирования конфликта в Украине.
В связи с этим она напомнила, что это является одной из причин назначения Курта Уолкера специальным представителем Госдепартамента по делам Украины. Пресс-секретарь отметила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон считает урегулирование конфликта на Донбассе «чрезвычайно важным».
«Это является болезненной темой между Соединенными Штатами и Россией. Мы верим в украинскую территориальную целостность. Несомненно, это не изменилось», - заявила Науэрт.