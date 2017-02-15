Позиция НАТО по Украине с приходом новой администрации в США не изменится - глава украинской миссии в НАТО
Исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок заявил, что никаких изменений в позиции НАТО насчет Украины с приходом новой администрации президента США Дональда Трампа нет и не будет.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Брюсселе, говоря об ожиданиях от заседания министров обороны стран-членов НАТО с участием нового главы Пентагона Джеймса Меттиса.
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"Я ожидаю по результатам этого заседания четкого подтверждения единодушной позиции НАТО по поддержке Украины, как политической, так и практической. Мы ожидаем, что это заседание и дальнейшие мероприятия НАТО на высоком уровне четко прояснят картину и решительно отбросят все пропагандистские попытки выдать последние события как уход НАТО с предыдущих позиций, как постепенное возвращение к делам "как обычно" с Россией, как обмен Украины на другие, более важные для НАТО вопросы. Совершенно четко и однозначно заявляю - такого обмена не будет, и заверения в этом я получил на прошлой неделе и продолжаю получать сейчас", - подчеркнул Божок.
Украинский дипломат подчеркнул, что в Альянсе "неоднократно и четко заявляли, что безопасность Украины является неотъемлемой от безопасности евроатлантического пространства".
"Одним из главных вопросов повестки дня этой встречи будет политика обороны и сдерживания НАТО, и в этой связи, и я получил заверения от руководства НАТО, украинский вопрос в этом контексте будет одним центральных", - добавил он.
При этом Божок подчеркнул, что нынешний визит главы оборонного ведомства США в штаб-квартиру НАТО является "важным, поскольку, по сути, является первым визитом высокого уровня представителя новой администрации США в штаб-квартиру Альянса".
"Я также ожидаю на активные контакты с США по линии Мюнхенской конференции", - отметил дипломат.
Как сообщалось, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности пройдет 17-19 февраля.