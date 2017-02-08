Комиссия Украина-НАТО соберется на внеочередное заседание из-за ситуации на Донбассе

Сегодня комиссия Украина-НАТО проведет внеочередное заседание на уровне послов, посвященное ситуации на Донбассе. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter комиссии.

Заседание состоится на уровне послов.

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"Сегодня состоится внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов. На повестке дня - последние события на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Сегодня состоится внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов. На повестке дня последние события на востоке Украины. pic.twitter.com/ZsZlULr6wJ — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) 8 февраля 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок рассказал, что Украина и НАТО из-за эскалации на Донбассе находятся в режиме кризисной коммуникации. В случае необходимости будет срочно проведено заседание Комиссии Украина-НАТО.

«С утра понедельника миссия Украины при НАТО и штаб-квартира Нато находятся в режиме кризисной коммуникации. Происходит постоянный обмен информацией о том, что происходит на востоке Украины», - сказал он.

По словам украинского дипломата, в тот день он встретился с заместителем генерального секретаря Роуз Геттемюллер.

«Уже в понедельник я ее проинформировал о том, что происходит. Сразу мы начали механизм кризисной коммуникации и находимся в постоянном контакте», - детализировал Божок.