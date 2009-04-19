Кабмин заберет в госсобственность проблемные частные шахты

Правительство готово начать процесс возвращения в государственную собственность тех частных предприятий угольной отрасли, которые в условиях мирового финансового кризиса не могут эффективно работать.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра угольной промышленности Анатолий КОРЗУН, сообщает Правительственный портал.

Он напомнил, что подобную процедуру правительство уже начало с коммерческими банками, решив выкупить определенные доли семи банков по договоренности с их владельцами.

«Ми не боимся принять эти предприятия (шахты не государственной формы собственности) в государственную собственность. Если владельцы выразят такое желание, мы путем соответствующих взаимовыгодных переговоров на определенных условиях готовы опять взять их под свое крыло и урегулировать там производственную и другую деятельность, как на других государственных предприятиях”, - сообщил А.КОРЗУН.

Заместитель министра отметил, что благодаря работе правительства шахтеры, которые работают на государственных предприятиях, своевременно получают зарплату.

В свою очередь генеральный директор ГП «Уголь Украины» Олег ПОГОДИН добавил, что продукция шахт государственной формы собственности полностью выкупается предприятиями энергетики и государством в специально созданный угольный резерв.