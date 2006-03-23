”Наша Украина” называет заявления Турчинова параноей

Избирательный блок "Наша Украина" опровергает информацию об организации транзитного сервера, с помощью которого можно фальсифицировать результаты парламентских выборов. "Это паранойя. Такие заявления граничат с паранойей", сказала руководитель информационного департамента блока "Наша Украина" Татьяна МОКРИДИ, комментируя заявление руководителя избирательной кампании БЮТ Александра ТУРЧИНОВА о том, что "Наша Украина" организовала транзитный сервер.

"Я заявляю, что на ул. Фрунзе, 15-а находится "горячая линия", основная цель которой - установить факты нарушений, проводить мониторинг фактов нарушений избирательного законодательства в Украине, а также давать консультации всем, кого интересует избирательное законодательство", - сообщила Т.МОКРИДИ.

По ее словам, А.ТУРЧИНОВ знает, как работает "горячая линия", поскольку имел отношение к ее организации во время президентской избирательной кампании 2004 года, сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина"

Т.МОКРИДИ предложила А.ТУРЧИНОВУ позвонить "на так называемый транзитный сервер" по телефону 8-800-500-02-20.

"Мы расцениваем это неправдивое, лживое заявление ТУРЧИНОВА как попытку отвлечь внимание общественности от установленного факта прослушивания высших должностных лиц Украины времен СБУ имени Турчинова", - подчеркнула Т.МОКРИДИ.