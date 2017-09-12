ЕС о Верховном суде: лучше неполный состав, чем судьи с запятнанной репутацией

Представительство Европейского Союза в Украине отмечает, что назначение судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе Верховного суда. Об этом говорится в комментарии дипломатического ведомства в социальной сети Facebook.

"В ближайшее время мы ожидаем окончательного решения Высшего совета правосудия о назначении нового состава судей Верховного суда", - заявляют европейские дипломаты.

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Они убеждены, что "это дает Украине историческую возможность вывести судебную реформу в стране на новый уровень".

"ЕС внимательно следил за процессом отбора и оказал значительную поддержку в этом вопросе. Теперь Высший совет правосудия отвечает за назначение судьями только тех кандидатов, чья добропорядочность, независимость, а также профессионализм несомненны", - заявляют в представительстве ЕС.

В связи с этим сказано, что "такие высокие требования могут привести к тому, что в этом году будут заполнены не все из предусмотренных 120 мест".

В то же время в ЕС напоминают, что Верховный суд может начать работу при наличии не менее 65 судей.

"Назначение хотя бы нескольких судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе. Создание нового Верховного суда является уникальной возможностью восстановить доверие общества к судебной системе, которую Украина не может упустить", - отметили европейские дипломаты.