Саакашвили: У меня нет личного конфликта с Порошенко, Аваков - слишком низкий уровень для меня

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, что у него нет личных конфликтов ни с украинским президентом Петром Порошенко, ни с генпрокурором Юрием Луценко. Об этом он заявил журналистам во Львове, транслируя видео встречи с представителями СМИ на своей странице в Facebook.

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"У меня нет личного конфликта с Порошенко. Я не уважаю Гройсмана, но у меня нет с ним личного конфликта. Благодаря мне он стал премьером. Я сделал все, чтоб убрать Яценюка", - заявил Саакашвили.

"У меня нет никакого конфликта с Луценко, и даже нет никакого конфликта с Аваковым, это для меня слишком низкий уровень", - отметил экс-президент Грузии.

Отметим, в декабре 2015 года в ответ на слова Саакашвили в ходе заседания Национального Совета реформ Аваков бросил в него стакан. Позже Аваков заявил, что Саакашвили "унизил его как мужчину".

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

Вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.