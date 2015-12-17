Аваков объяснил, почему бросил стакан с водой в Саакашвили

Об этом Аваков заявил в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.

"Есть норматив морали, который мне родители заложили. Если человек беззастенчиво и нагло унижает меня, как мужчину, публично, я публично должен отвечать. Я ответил так эмоционально, чтобы не ударить этого человека", - рассказал министр.

При этом Аваков говорит, что ему жаль, что видео инцидента стало достоянием общественности.

"Мне очень жаль и я извиняюсь перед людьми все, что вы видели это видео. Мне жаль, что у меня взыграли эмоции. Но я человек, я не хочу быть ни хуже, ни лучше, чем я есть", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, во время Национального Совета реформ между Арсеном Аваковым и Михаилом Саакашвили произошел конфликт. Министр внутренних дел Аваков поссорился с председателем Одесской облгосадминистрации Саакашвили, плеснув ему водой в лицо.

На своей странице в социальной сети Facebook Аваков написал: «Только что на Совете реформ господин Саакашвили в ответ на мой вопрос к нему - почему он по ОПЗ (Одесский припортовый завод - УНИАН) общался с российским олигархом из Уралхима... и как это связано с процессом приватизации ОПЗ?.. - потерял над собой контроль».

«Одесский губернатор сорвался в истерику и начал кричать на меня: "Никто не имеет права так разговаривать с Михаилом Саакашвили... ты коррумпированный министр.., а я честный человек ..." - перешел к прямым оскорблениям», - пишет Аваков. При этом добавил: «Я воздержался от того, чтобы его ударить - плеснул ему в лицо водой».

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В свою очередь, Саакашвили в Facebook написал, что требует от пресс-службы Администрации президента Украины обнародовать полную видеозапись инцидента, который он называет «недостойным и провокационным поведением премьер-министра и министра внутренних дел», который состоялся во время Совета реформ.

«Видеозапись велась с трех камер, и украинский народ имеет полное право видеть и знать, кто им руководит. Я отвечаю за каждое мое слово произнесенное там. Настало время, чтобы субъекты, которые довели страну до ручки, отвечали за свои слова и действия», – написал Саакашвили.