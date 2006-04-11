Зварич готов ”вести диалог” с Януковичем

Блок “Наша Украина” может вести переговоры с Партией регионов только о роли и месте оппозиции в государстве, но никак не о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции член рабочей группы в переговорном процессе по созданию коалиции от блока «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, партией «Народный Союз Наша Украина», а позже и советом блока «Наша Украина» была принята четкая директива о создании коалиции с БЮТ и СПУ. Он отметил, что «ни Роман Петрович (речь идет о БЕССМЕРТНОМ – УНИАН), ни Юрий Иванович (ЕХАНУРОВ – УНИАН) не имеют права ни увеличивать, ни расширять эти параметры, ни, тем более, сужать эти параметры».

По словам Р.ЗВАРИЧА, даже если бы кто-то из членов «Нашей Украины» хотел объединиться с Партией регионов, то это невозможно. В то же время Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что «никто в «Нашей Украине» этого не хочет».

Он отметил, что от Партии регионов «Наша Украина» получила проект соглашения о сотрудничестве в будущем парламенте, добавив, что с Партией регионов «можно вести диалог». При этом Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что это может быть диалог только по вопросу роли оппозиции в обществе. По его словам, достаточно важно будет выписать роль и место оппозиции в будущем парламенте с тем, чтобы она могла контролировать власть. Р.ЗВАРИЧ напомнил, что на сегодняшний день Украина находится в ситуации «терра инкогнита», поскольку впервые на правовом уровне должна быть создана коалиция и будет действовать оппозиция к ней.