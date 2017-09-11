МИД Польши назвал ситуацию с Саакашвили "внутренними играми" Украины
В польском МИДе заявили, что ситуация с пересечением границы Саакашвили их не касается.
Дело бывшего президента Грузии и председателя Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили – это внутренние игры в Украине и мы в этом не является стороной, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Польское радио.
Читайте такжеПрорыв Саакашвили в Украину: как это было (видео)Лишенный украинского гражданства Михеил Саакашвили 10 сентября пересек автомобильный пограничный пункт пропуска "Медика-Шегини" с нарушением правил. С украинской стороны ворвались его сторонники и внесли Саакашвили на украинскую сторону границы.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подчеркнул, что все, кто участвовал в инциденте с нелегальным пересечением границы бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили должны взять на себя ответственность.