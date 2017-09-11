Пограничники получили приказ не применять оружие во время прорыва Саакашвили – Слободян

Пограничники использовали оружие во время инцидента с прорывом польско-украинской границы сторонниками экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в пункте пропуска «Шегини», потому что получили соответствующий приказ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.

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«Журналисты спрашивают, почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, ведь проходила «мирная акция», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затащина Саакашвили на территорию Украины».