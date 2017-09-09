Украина может обеспечить мир на Донбассе политико-дипломатическим путем, но только с сильной армией - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина может обеспечить мир на Донбассе политико-дипломатическим путем, но только с сильной армией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время встречи с военными 8-го полка оперативного назначения Нацгвардии в Винницкой области.

«Хотел бы пожелать каждому из вас (бойцам Нацгвардии - УНИАН) счастья, добра, крепкого здоровья, несокрушимой силы боевого духа, хорошего настроения, веры в победу и победы и всему нашему государству хотел бы пожелать мира», - сказал он.

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«Обеспечить его можно политико-дипломатическим путем, но только тогда, когда мы имеем сильную армию, сильные Вооруженные силы, сильную Нацгвардию, сильные другие силовые подразделения, которые сегодня являются гарантами суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», - сказал президент.