Рада продолжила рассмотрение поправок к судебной реформе, в зале всего 50 депутатов (фото)

Верховная Рада Украины продолжила рассмотрение поправок к президентскому проекту закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты (№6232).

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект рассматривается во втором чтении в рамках судебной реформы.

Рассмотрение поправок началось на заседании ВР накануне, 7 сентября. Всего их 4 тыс. 383, вчера было рассмотрено только 480.

Читайте такжеОсень "под знаком реформ": Парубий назвал ключевые законопроекты новой сессии ВР

Так, рассмотрение поправок планируется продолжать и сегодня, и на следующем пленарном заседании - 19 сентября.

В то же время, когда началось рассмотрение этого законопроекта после перерыва в утреннем заседании, в сессионном зале визуально находилось около 50 депутатов.

Как отметил депутат от "Батькивщины" Юрий Одарченко, в зале находятся, ориентировочно, 48 депутатов и на трибуне отсутствует докладчик по данному законопроекту.

По его мнению, председатель ВР Андрей Парубий превращает парламент в "курятник - когда можно делать все, что пожелает человек, сидящий на верхней перекладине".

Поскольку в сессионном зале нет необходимого даже для минимального результативного голосования количества депутатов (226), то все правки, которые будут ставиться на голосование, в любом случае будут отклонены.