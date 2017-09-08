Адвокаты заявляют, что в ЕС не нашли замороженных средств Януковича

Адвокаты Виктора Януковича заявляют, что Еврокомиссия и государства-члены ЕС не выявили никаких средств, принадлежащих четвертому президенту Украины. Об этом сообщает пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир, распространяя пресс-релиз компании.

"В соответствии со статьей 8 Постановления Совета (ЕС) № 208/2014, которым были введены санкции Европейского союза в отношении (бывшего) президента Януковича, государства-члены ЕС и другие должны были немедленно сообщить Еврокомиссии любую и всю информацию, которую они имели о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих или контролируемых президентом Януковичем, которые были заморожены в соответствии с постановлением", – говорится в сообщении.

"Несмотря на то, что прошло 3,5 года с момента введения санкций и вопреки упомянутого требования о представлении сведений, Европейская комиссия на сегодняшний день официально подтвердила, что она не получила в соответствии с этой статьей никакой информации о денежных средствах или экономических ресурсах, принадлежащих или контролируемых Президентом Януковичем, которые были заморожены в результате санкций ЕС", – подчеркивает компания Joseph Hage Aaronson LLP.

В 2014 году в Швейцарии были заморожены 70 миллионов швейцарских франков, которые, как утверждали украинские власти, принадлежали Виктору Януковичу. Сам он всегда утверждал, что у него нет банковских счетов или других активов в любой другой стране, кроме Украины.

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В марте 2017 года швейцарские власти подтвердили, что в Швейцарии нет банковских счетов или других активов на имя Януковича.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия, чтобы полтонны золота соратника экс-президента Украины Виктора Януковича, обнаруженные в банке Швейцарии, были арестованы и переданы в бюджет Украины.