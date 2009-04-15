Кучма: первыми из кризиса выйдут США

В условиях кризиса сокращать рыночные механизмы со стороны государства недопустимо. Необходимо, чтобы власть удержалась от таких действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил экс-президент Украины Леонид КУЧМА, выступая сегодня на публичных дебатах.

По его словам, финансовый рынок на сегодня не до конца сформирован, поэтому государству нельзя сужать элементы рыночного регулирования. Как пример сужения рыночных механизмов со стороны властей Л.КУЧМА назвал идею национализации банков. Это, по его мнению, поставит государство в тупик, поскольку выкупив часть акций банков, оно не будет иметь средств их поддерживать.

Л.КУЧМА считает, что государство в условиях кризиса должно обеспечивать реальные макроэкономические показатели и стимулировать внутренний рынок, который, по его словам, имеет большой потенциал.

В то же время Л. КУЧМА высказал уверенность в том, что первой страной, которая выйдет из кризиса, будут США.